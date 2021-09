15-Jähriger wird attackiert und ausgeraubt

Heidelberg. Ein 15 Jahre alter Jugendlicher ist in Heidelberg körperlich attackiert und ausgeraubt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde der Geschädigte zunächst in den Bauch geschlagen. Danach nahm der

Täter Jugendlichen die Umhängetasche ab, indem sich hochwertige In-Ear-Kopfhörer und ein geringer Bargeldbetrag befanden. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat, die sich bereits am Samstagnachmittag gegen 14 Uhr am Bismarckplatz-Park ereignet hatte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 16 Jahre alt und bei kräftiger Statur rund 1,80 Meter groß. Die Person würde sich selbst "DJ" nennen und aus Mannheim kommen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0621/174-4444 entgegen.