15-Jähriger auf E-Bike kollidiert mit Gegenverkehr

Heidelberg. Ein E-Bike-Fahrer ist am Dienstagabend in Heidelberg-Rohrbach mit einem Auto kollidiert. Ein 15-Jähriger war nach Angaben der Polizei auf der Straße Kühler Grund mit einem E-Bike unterwegs. Da er zu schnell bergab fuhr, geriet er in einer Kurve in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem 33-jährigen Autofahrer zusammen. Der Jugendliche verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug und dem Rad ist ein Gesamtschaden von etwa 6.000 Euro entstanden.





