15 000 Anrufe bei Corona-Hotline

15 000 Anrufe sind seit Beginn der Pandemie bei der städtischen Corona-Hotline eingegangen. Zum 1. Juli wird dieser Service vorerst eingestellt, weil die Nachfrage inzwischen sehr zurückgegangen ist. Das hat die Stadtverwaltung bekannt gegeben. An der Spitze waren pro Tag bis zu 700 Anrufe eingegangen. Zuletzt waren es nur noch 15. In der nächsten Zeit werde eine Bandansage bleiben, die auf die anderen Beratungsnummern verweist - etwa das Telefon des Bürgerservice (06221/5 81 05 80). Am 27. Februar 2020, einen Tag nach dem Bekanntwerden des ersten Corona-Falls in Heidelberg, war die Service-Nummer geschaltet worden. Im Februar 2021 waren die häufigsten Stichworte bei den Nachfragen noch „Reiserückkehrer“, „Ausgangssperre“ und „Beerdigung“, im Mai 2021 „Quarantäne“, „Gastronomie“ und „Hotels“. miro

