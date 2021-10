14-Jähriger in Klinik

Ein 14 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Heidelberg bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Jugendliche fuhr nach Polizeiangaben vom Freitag auf ein Auto einer 47-Jährigen auf, die ihr Fahrzeug zur gleichen Zeit komplett auf dem Radweg in der Rottmannstraße geparkt hatte. Der Junge schleuderte bei dem Unfall am Donnerstagmorgen über die Heckklappe des Fahrzeugs zu Boden.

Der 14-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Gesichtsverletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er in eine Klinik eingeliefert und dort stationär aufgenommen. Es entstand zudem Sachschaden in unbekannter Höhe.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4111 bei der Polizei zu melden. kpl