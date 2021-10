14-jährige Radfahrerin bei Unfall verletzt - Polizei sucht beteiligten Autofahrer

Heidelberg. Eine Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Heidelberg verletzt worden. Nach Angaben der Polizei befuhr die 14-Jährige gegen 16.30 Uhr von Eppelheim kommend in Richtung eines dortigen Einkaufsmarkts. Auf Höhe einer Tankstelle, stieß sie mit einem bislang unbekannten Autofahrer zusammen, der die Jugendliche offenbar übersehen hatte. In der Folge stürzte die 14-Jährige auf die Motorhaube des Fahrzeugs und verletzte sich hierbei leicht. Der Autofahrer stieg daraufhin sofort aus seinem Wagen und erkundigte sich nach der Radfahrerin. Diese gab zunächst an, dass sie sich bei dem Zusammenstoß nicht verletzte habe, woraufhin der Unbekannte seine Fahrt fortsetzte.

Nachdem der Autofahrer weggefahren war, verständigte die 14-Jährige ihren Vater, der seinerseits die Polizei informierte. Vorsorglich wurde ein Rettungswagen hinzugerufen, da die Jugendliche über Schmerzen im Bein klagte. Nach einer medizinischen Versorgung vor Ort konnte die 14-Jährige, gemeinsam mit ihrem Vater, wieder den Heimweg antreten.

Die Polizei sucht nun nach dem beteiligten Autofahrer und weiteren Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 06221/34180 zu melden.