136 Betriebe machen beim Heidelberger "Danke-Schein" mit

Während der Pandemie hat die städtische Wirtschaftsförderung den „Danke-Schein“ erfunden, um Einzelhändler und Dienstleister im Lockdown zu unterstützen. Der Citymarketingverein Pro Heidelberg greift diese Idee nun auf - und wandelt sie in ein Gutscheinmodell um. Einlösen kann man den Gutschein aktuell in 136 Betrieben - vom klassischen inhabergeführten Bekleidungs- oder Schuhgeschäft über Yogastudio und Reisebüro bis zu Restaurant oder Lebensmittelspezialisten. Auch Selbstständige wie Musiker oder Dienstleister wie Friseure nehmen die Gutscheine an. Erwerben kann man den Heidelberger „Danke-Schein“ in ausgesuchten Läden - oder über das Internet.

AdUnit urban-intext1

„Wir haben die Idee in Kooperation mit dem Amt für Wirtschaftsförderung auf den Weg gebracht“, erklärt Nikolina Visevic, Geschäftsstellenleiterin des Vereins. Schon in den ersten Tagen sei der nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen einlösbare Gutschein gut angenommen worden. Bislang seien rund 6000 Euro auf diese Weise erlöst worden. „Es geht uns darum, zu zeigen, wie vielfältig und besonders Heidelberg ist“, sagt Susanne Schaffner, die Vorsitzende von Pro Heidelberg. Schließlich seien es nicht die großen Logistikkonzerne und Fuhrparks der Lieferdienste, die das Flair der Innen- und Vorstädte ausmachten.

Heidelberg habe dank der Disziplin der Einwohner und der frühzeitig niedrigen Inzidenzen als eine der Städte wieder öffnen dürfen, ist Christian Schreiber, Geschäftsführer des Modehauses Henschel, dankbar. Viele Menschen habe es wieder in die Stadt gezogen. „Die Leute waren richtig glücklich, wieder einlaufen und einen Kaffee trinken zu können“, hat Vorstandsmitglied Carmen Niebel beobachtet. Der Mai sei ein sehr guter Monat gewesen - besser sogar als der Mai 2019, fasst Schreiber zusammen. Und der Juni sehe - abgesehen von Hitzerekordtagen und Fußballspielen - auch schon sehr positiv aus. Die Einzelhändler haben ebenfalls Nachholbedarf: „Viele Betriebe müssen nun sehen, dass sie das Jahr noch gut abschließen können“, ergänzt Visevic.

Da der „Danke-Schein“ nicht nur in einem Betrieb eingelöst werden kann, eignet er sich sogar für einen „ganzen, schönen Heidelberg-Tag“, werben die Initiatoren: „Erst zum Friseur, dann shoppen und schließlich Essen gehen“. Hoffnung setzt Pro Heidelberg auch noch in anderer Richtung auf den neuen Gutschein: Arbeitgeber können bis zu 44 Euro im Monat als steuerfreie Warengeschenke an ihre Mitarbeiter weitergeben.

AdUnit urban-intext2

Per QR-Code wird der Danke-Schein im Geschäft schnell eingelesen. Ein Internetzugang oder ein Handy reichen aus, macht Schaffner weiteren Betrieben Mut, sich anzuschließen. Centgenaues Einlösen ist möglich, etwaiges Restguthaben bleibt stehen. Alle mitmachenden Betriebe und weitere Infos sind auf der Internetseite www.vielmehr.heidelberg.de aufgelistet.