13.000 Euro Schaden nach Unfall mit Straßenbahn

Heidelberg-Bergheim. Bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto und einer Straßenbahn ist am Montagabend in Heidelberg ein Sachschaden von etwa 13.000 Euro entstanden. Nach Angaben der Polizei fuhr eine 52-jährige Autofahrerin auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz. Zum Wenden überquerte sie auf Höhe Thibautstraße nach links den Schienenbereich. Dabei stieß sie mit einer in gleicher Richtung fahrenden Straßenbahn der Linie 26 zusammen. Verletzt wurde niemand. Die Unfallaufnahme war gegen 19 Uhr abgeschlossen. Es kam zu geringfügigen Verzögerungen im Schienenverkehr.

