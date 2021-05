125 neue Bäume für die Bahnstadt

Heidelberg. Die Bahnstadt wird grüner: 125 Bäume pflanzt die Stadt derzeit an der Pfaffengrunder Terrasse zwischen Promenade und Gadamerplatz, wie sie am Dienstag bekanntgab. Für den neuen Platz mit vielen Angeboten zur Naherholung und Bewegung werde zudem in einem der nächsten Schritte eine 2200 Quadratmeter große Rasenfläche angelegt, hieß es weiter. Die Eröffnung ist im Laufe der Sommerferien geplant. Weiter hinzukommen sollen Hochbeete zum Gärtnern, eine Boulefläche oder Wasserfontänen. Die Rasenfläche soll als Spielwiese dienen und wird Körbe für das Frisbee-Sportspiel Discgolf erhalten – das laut Stadt erste Angebot dieser Art in Heidelberg. her

