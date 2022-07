12-Jähriger bei Unfall verletzt - Autofahrer geflüchtet

Heidelberg. Ein 12 Jahre alter Junge ist am Donnerstag in Heidelberg auf dem Fahrrad gestürzt und der am Unfall beteiligte Autofahrer geflüchtet. Wie die Polizei berichtet, fuhr der Junge gegen 09.30 Uhr in die Kreuzung der Mozart-Straße und Max-Reger-Straße. Durch die plötzliche Begegnung mit dem Autofahrer und um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der 12-Jährige und stürzte dabei. Der Fahrer des hellblauen Autos fuhr indes weiter.

Der Junge wurde zur weiteren Untersuchung seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und dem Autofahrer machen können. Hinweise können unter der Rufnummer 06221 45690 abgebeben werden.