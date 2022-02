Heidelberg. Die Polizei ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht in Heidelberg-Neuenheim. Wie diese berichtet, ist ein Fahrzeug zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr in der Wilckensstraße auf Höhe der Hausnummer 34 beschädigt worden. Das Fahrzeug sei ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt worden. Der bisher unbekannte Unfallverursacher hat einen Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06221-45690 zu melden.

