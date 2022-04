Heidelberg. Aus dem Fahrzeug eines jungen Mannes ist am Montagmittag in Heidelberg-Weststadt Geld entwendet worden. Wie die Polizei berichtet, hatte der 27-Jährige seinen Firmenwagen in der Blumenstraße vor der Hausnummer 50 abgestellt. Er hatte offenbar vergessen den Wagen abzuschließen und bemerkte, dass sein Geldbeutel mit insgesamt 1.000 Euro Bargeld gestohlen wurde. Die Beamten suchen nun nach Zeugen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 06221 99-1700.

