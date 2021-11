10 000 Euro an Hospiz

Heidelberg/Dudenhofen. Über eine Spende von 10 000 Euro darf sich das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen freuen. Wie das Heidelberger Institut für Plastination am Montag mitteilte, stammt diese aus einer Spendenaktion der Körperwelten-Sonderausstellung „Die Grasbeißerbande“. Seit Sommer 2018 ist diese Teil des Heidelberger Museums. Sie basiert auf gleichnamigem Buch von Susen und Karsten Stanberger, die zahlreiche Kinderhospize besucht und ergreifende Fragen und Gedanken zusammengetragen haben, die sich Kinder zu ihrem eigenen Sterben stellen. Dass die Spendengelder an den Kinderhospiz Sterntaler übergeben werden, war den Stanbergers von Anbeginn ein Herzenswunsch, hieß es weiter.

„Die Gedanken der Kinder schärfen unser Bewusstsein für das Leben und lassen es uns als Geschenk wahrnehmen. Gerade die Vergänglichkeit des Körpers macht das Leben kostbar“, betonte die Medizinerin Angelina Whalley. Sie hat die Sonderausstellung konzipiert und die Spendenaktion gemeinsam mit dem Ehepaar Stanberger ins Leben gerufen. red