Wie sich Land oder Bund daran beteiligen, ist noch offen – dennoch setzen einige Städte und Gemeinden zunächst auf eigene Kosten eine Teststrategie in Kindertagesstätten um. Dazu gehören aktuell auch die Bergstraßen-Kommunen Laudenbach, Hemsbach, Weinheim und Hirschberg zusammen mit Heddesheim. Wie eine Pressemitteilung aus dem Weinheimer Rathaus informiert, haben die fünf Kommunen in einer Sammelbestellung Testkits bestellt. Damit solle „jedes Kita-Kind bis zu den Pfingstferien zweimal pro Woche getestet werden“ können.

Die Tests würden an die Eltern verteilt. Diese können ihre Kinder selbstständig testen, müssen dies aber nicht. Das Angebot sei freiwillig. Gleichwohl appellieren die Bürgermeister an die Familien, die Tests zu nutzen. „Sie tragen zur größtmöglichen Sicherheit bei, und damit dazu, dass Kitas geöffnet bleiben können“, heißt es in der Mitteilung. Die Kommunen geben ausreichend Testkits auch an die konfessionellen und weiteren Träger weiter. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kitas würden ohnehin schon seit einiger Zeit regelmäßig getestet.

Ausreichend bis Pfingsten

Mit von den Kommunen beschafften Corona-Schnelltests sollen Eltern ihre Kindergartenkinder künftig zweimal wöchentlich testen können. © dpa

Die Gemeinde Heddesheim hat sich nach Auskunft ihres Hauptamtsleiters Julien Christof auf dem Weg der Sammelbestellung 4500 Kits gesichert. Diese reichten für aktuell ca. 390 Kinder (Ü3) zunächst bis zu den Pfingstferien aus, wenn jedes Kind zweimal wöchentlich getestet werde. Zu den Kosten macht das Rathaus keine Angaben. Durch das gemeinsame Vorgehen sei ein vergleichsweise guter Preis erzielt worden, heißt es nur. Starten soll die Aktion in der kommenden Woche. Die Eltern erhalten im Laufe dieser Woche ein Infopaket und die Testkits von ihren Einrichtungen.

Auch Rathausmitarbeiterinnen und -mitarbeiter in Heddesheim können sich seit dieser Woche zweimal wöchentlich zu Hause vor Arbeitsbeginn selbst testen, informiert Christof. Die Tests werden von der Gemeinde zur Verfügung gestellt.

Ferner stehen auch den Heddesheimer Bürgern ab dieser Woche mehr Testmöglichkeiten zur Verfügung: Ab Samstag, 17. April, bietet die DLRG Ortsgruppe Heddesheim immer samstagvormittags Schnelltestungen im Bürgerhaus (Unterdorfstraße 2) an. Schon bisher macht das örtliche DRK immer am Donnerstagnachmittag und Montagmorgen ein solches Angebot in der Nordbadenhalle. Bis zunächst einschließlich 1. Mai gelten nach Auskunft der Verwaltung die folgenden Testzeiten: immer montags von 7.30 bis 9.30 Uhr sowie donnerstags von 17 bis 19 Uhr in der Nordbadenhalle (DRK) sowie samstags von 9.30 bis 11.30 Uhr im Bürgerhaus (DLRG). Es ist keine vorherige Terminvereinbarung nötig. Das Tragen einer medizinischen Maske oder FFP2-Maske ist Pflicht.

Weitere Informationen zu den Teilnahmevoraussetzungen und den nötigen Unterlagen gibt es auf den Internetseiten der Gemeinde.

