Zuschuss für den Kindergarten

Trotz aktueller Steuerschätzung: Die im Haushalt der Gemeinde Heddesheim eingeplanten Zahlen haben laut Bürgermeister Michael Kessler Kessler Bestand. Die Grundaussage der Prognose für Bund und Land sei zwar negativ, sagte er im Gemeinderat, doch für die Kommunen treffe das weniger zu.

Die zweite gute Nachricht hängte er gleich dran: „Wir haben Zuschussbescheide erhalten, über die wir sehr erfreut sein können.“ Der größte davon sichert der Gemeinde 475 000 Euro für den Neubau des Sportkindergartens zu und sei nicht zu erwarten gewesen. Weil das Geld im Windhundverfahren vergeben wurde, war Eile geboten. „Wir haben alles in die Wege geleitet, um alle Unterlagen fertigzustellen“, sagte Kessler. „Fast in letzter Minute“ sei es gelungen, noch auf den Zug aufzuspringen – einen Tag vor Fristende.

Barrierefreie Haltestellen

Ebenfalls ein Zuschuss von 370 000 Euro sei für den weiteren barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen gewährt worden – von kalkulierten 510 000 Euro Gesamtkosten. „Und es kommt noch besser“, so Kessler: Im Zusammenhang mit der anstehenden Sanierung der L 541 zwischen Autobahnzubringer und Edeka-Kreisel habe das Land zugesagt, die Bushaltestellen am Gewerbegebiet gleich mit umzubauen. Damit würden sich die Kosten der Gemeinde auf 365 000 Euro reduzieren, und der Zuschuss auf 230 000, also nochmals eine kleine Einsparung.

Dickes Plus bei Gewerbesteuer

„Das Schönste zum Schluss“, informierte Kessler schließlich noch über eine positive Entwicklung bei der Gewerbesteuer. Die Erwartungen würden demnach um rund zwei Millionen Euro übertroffen. Dank gesunder Unternehmen und Wachstum gehe es der Gemeinde also ganz gut – auch wenn die Feste „vielleicht nicht mehr ganz so schön wie vorher“ seien. Wenige Minuten zuvor hatte der Gemeinderat künftigen Feuerwerken bei Veranstaltungen mehrheitlich eine Absage erteilt. agö

