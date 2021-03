Die Gemeinde Heddesheim will Gewerbetreibenden den Weg ins Online-Geschäft ebnen. Dies könnte über die Teilnahme an einem Online-Marktplatz des Nussbaum-Verlags geschehen oder über eine „Stadtgutscheinlösung“. Auch diese liefe über eine Partnerschaft zwischen Verlag und Betrieben. Die Gemeinde erwägt, Letzteren einen Zuschuss zu den Kosten zu zahlen. In der nächsten Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 25. März, will Bürgermeister Michael Kessler dazu einen konkreten Beschlussvorschlag unterbreiten. Beginn ist um 17 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses.

Örtliche Gutscheinaktion

Unterdessen haben sich laut Verwaltung bisher rund 20 Betriebe für die Teilnahme an der Corona-Gutschein-Aktion „Weg aus der Krise gemeinsam gehen“ registriert. Die Idee: Kunden zahlen z. B. 100 Euro und bekommen dafür einen Gutschein über 120 Euro, weil die Gemeinde 20 Prozent drauflegt. Der ausgewählte Betrieb erhält die 100 Euro sofort ausgezahlt, die 20 Euro bei Einlösung des Bons. Bei 10, 25 oder 50 Euro-Gutscheinen beträgt der Zuschuss entsprechend 2, 5 oder 10 Euro. Örtliche Betriebe können sich online unter heddesheim.de anmelden, Kunden die Gutscheine ab 29. März erwerben.