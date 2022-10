Zum Auftakt diesmal nur ein Kerwe-Bäumchen in Heddesheim

„Wem g‘hert die Kerwe? Unsaaaa!“, schallt es durch die Heddesheimer Ortsmitte. Vor dem Alten Rathaus ist am Freitagabend allerdings nur ein Kerwe-Bäumchen aufgerichtet worden, bis zum Montag feiert die Gemeinde trotzdem die traditionelle Kirchweih. „Damit er wachse und gedeihe“, steht an dem etwas mickrigen Kerwe-Symbol. Der Übergang vom Heimat- und Traditionsverein zum neuen Kerwe-Verein als Organisator hat sichtlich nicht reibungslos funktioniert. Doch Kerwe-Parre Hendrik Fütterer (Bild) stellt zu den fetzigen Klängen der „Heddesema Zahlekracher“ fest: „Wir übernehmen ein schönes Erbe!“ Und er begrüßt den neuen Verein, den neuen Bürgermeister Achim Weitz und die zahlreichen Gäste rund ums Alte Rathaus. Nach der Schlumpel-Party am Samstagabend im Bürgerhaus folgen mit dem Kerwe-Umzug am Sonntag um 14.30 Uhr und der Kerwe-Redd die nächsten Höhepunkte. Erstmals wird am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche ein Kerwe-Gottesdienst abgehalten. An den vier Tagen sorgen die Schausteller mit ihren Fahrgeschäften in der Ortsmitte für Unterhaltung.

