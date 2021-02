Dass mit dem Gemeindehaushalt Anträge der Fraktionen öffentlich beraten werden, ist eigentlich nicht ungewöhnlich. In Heddesheim gab es das jedoch seit Jahren nicht. Beobachter mögen sich daher verwundert die Augen reiben: Gleich vier Anträge liegen zur Haushaltssitzung am Donnerstag, 25. Februar, vor. Einen möglichen Zusammenhang mit anstehenden Wahlen will die Verwaltung bei Formulierungen der Grünen erkennen, die ein Umweltkonto beantragen und damit bei Bürgermeister Michael Kessler – und voraussichtlich der Ratsmehrheit – auf Unverständnis stoßen. In Ordnung geht fürs Rathaus, dass die CDU mehr Unterstützung für Vereine wünscht und die FDP Leitlinien für eine Bürgerbeteiligung. Auch ein kommunaler Wärmeplan, den die FDP-Fraktion anregt, soll noch vertiefend diskutiert werden. Ein Aus- und Überblick:

Am „Dorffeschd“ verdienen die Vereine mit, indem sie Helfer stellen (hier ein Bild aus 2017). Die CDU beantragt, die Gemeindeverwaltung möge weitere Fördermöglichkeiten prüfen. © Marcus Schwetasch

CDU: Vereine fördern

Inhalt: Wie Fraktionschef Martin Kemmet in der Januar-Sitzung angekündigt hatte, ist der Antrag sehr offen formuliert: „Die Gemeindeverwaltung möge verschiedene Fördermöglichkeiten für Heddesheimer Vereine prüfen und (...) über eine deutlich spürbare Anpassung der monetären Zuwendungen (Jugendförderung) beraten (...).“ Ziel ist laut CDU, „einen Teil zur Existenzsicherung der Vereine beizutragen und den zahlreichen Ehrenamtlichen ihre zukünftige Arbeit etwas zu erleichtern“. Nach der Pandemie solle das Vereinsleben wieder reibungslos anlaufen können.

Begründung: Vereine spielen eine „substanzielle Rolle innerhalb des öffentlichen Lebens“ – gesellschaftliche Veränderungen, der demografische Wandel und jetzt auch noch Corona machen ihnen das Leben indes schwer, führt die Fraktion aus.

Verwaltungsvorschlag: Der Antrag wird unterstützt. Sobald näheres über eine Öffnungsstrategie bekannt ist, soll „gemeinsam mit den Vereinen über mögliche Unterstützungsformen“ nachgedacht werden. Sollten zusätzliche Mittel erforderlich werden, müssten diese dann nachträglich im Haushalt zur Verfügung gestellt werden.

Grüne: Geld für Klimaschutz

Inhalt: Schaffung eines eigenen Mittelkontos beziehungsweise Aufstockung vorhandener Konten im Bereich „Umwelt- und Klimaschutz“ auf 500 000 Euro im Haushalt.

Begründung: „Wirtschaftliches Denken hat rein gar nichts mit Umweltschutz oder Klimarettung zu tun“, vielmehr seien Umwelt- und Klimaschutz „eine laufende Aufgabe“ und erforderten daher auch „kontinuierliche Ausgaben und finanzielle Anstrengungen“. Dafür sollten die entsprechenden Mittel reserviert werden. Bezahlen könne man damit auch den von der FDP beantragten Wärmeplan, aber ebenso andere Untersuchungen und Projekte. Klimaschutzkonzept und Leitbild der Gemeinde müssten „mit Leben gefüllt“ und ihre Umsetzung „finanziell unterfüttert“ werden.

Verwaltungsvorschlag: Der Antrag wird abgelehnt. Die Aufgaben seien im Klimaschutzkonzept von 2015 festgehalten, weitere Schritte schon geplant. Dass die Konzepte in der Schublade lägen, sei wohl „Wahlkampfrhetorik“ und nicht richtig. Unter anderem zählt die Verwaltung das Energiecontrolling, die LED-Straßenbeleuchtung, die neue Klimaschutzbeauftragte, die Nahwärmenetze, das Umweltförderprogramm und mehr in ihrer Tätigkeitsbilanz auf. Im neuen Etat flössen gut 700 000 Euro in Klima- und Umweltschutz, rechnet das Rathaus vor. Dazu zählt es als teuerste Einzelmaßnahmen die Fenstererneuerung im alten Schulgebäude (240 000 Euro) und eine Photovoltaikanlage für den Bauhof (160 000 Euro).

FDP: Leitlinien für Beteiligung

Inhalt: Für die informelle Bürgerbeteiligung (abseits von gesetzlich vorgeschriebenen) soll es verbindliche Leitlinien geben: als „Grundlage für eine transparente, verlässliche und stetige Bürgerbeteiligung“.

Begründung: „Politische Entscheidungen sind dann besonders gut, wenn möglichste viele Perspektiven (...) einfließen.“ Damit dies geschieht, müsse es einen Austausch von Argumenten geben. Bisher sei das nur „situativ“ geschehen, etwa im Leitbildprozess. Die Pandemie habe gezeigt, dass es sinnvoll sei, sich die Digitalisierung für die Kommunikation zunutze zu machen. Einige Kommunen nutzten bereits digitale Formate der Beteiligung, darunter Tübingen mit der Bürger-App, die auch in Edingen-Neckarhausen diskutiert wird, oder Mannheim mit dem Beteiligungshaushalt.

Verwaltungsvorschlag: Zustimmung und weitere Diskussion durch Räte, Verwaltung und Bevölkerung. Die geplante Bürgerbeteiligung bei der Umgestaltung der Unterdorfstraße könne „als Blaupause für ein Konzept“ dienen. 5000 Euro für eine fachliche Begleitung sind im Haushalt bereits eingeplant.

FDP: Kommunale Wärmeplanung

Inhalt: Die Verwaltung möge einen kommunalen Wärmeplan erarbeiten, der als Grundlage für weitere Schritte zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung dient.

Begründung: Es müsse diskutiert werden, wie wirksamer Klimaschutz erreicht werden könne. In der Dezember-Sitzung, als es um den Bericht der Klimaschutzbeauftragten, die neuen Förderrichtlinien und den gescheiterten Biogas-Antrag der Grünen ging, hätten alle Wortbeiträge „die große Bereitschaft signalisiert, Heddesheim ambitioniert auf eine Realität ohne den Einsatz fossiler Energieträger vorzubereiten“. Die FDP will das mit einer konkreten Handlungsstrategie unterfüttern.

Verwaltungsvorschlag: Verschieben. So ein Plan würde Personalkapazitäten beanspruchen, die dann zur Umsetzung anderer Klimaschutzmaßnahmen fehlen könnten, heißt es. Der Antrag solle daher zunächst im zweiten Halbjahr im Umweltausschuss vertiefend beraten werden. Wenn das Gremium bisher tagte, dann nichtöffentlich. Noch geklärt werden soll unter anderem, ob Heddesheim für solch ein Vorhaben Fördergelder bekommen könnte.