Wolfgang Nase will Neuanfang beim VdK Heddesheim

Von Hans-Jürgen Emmerich

Nach Querelen im Vorstand hat der Ortsverband Heddesheim des Sozialverbands VdK einen neuen Vorstand gewählt. An der Spitze steht ab sofort Wolfgang Nase (77), der bereits als Schwerbehindertenobmann tätig war und diese Aufgabe auch künftig in Personalunion beibehalten wird.

„Ich möchte die vorhandenen Gräben zuschütten und einen Neuanfang machen“, kündigte Nase im Gespräch mit dem „MM“ an. Sein Ziel sei es, endlich wieder Leben in den Ortsverband zu bringen, was auch wegen Corona stark gelitten habe. Nase tritt die Nachfolge von Karl-Heinz Schmitt an, der rund drei Jahrzehnte Vorsitzender war, und dessen Mutter, Maria Schmitt, einst Nase für den örtlichen VdK gewonnen hatte, wie der neue Vorsitzende erzählt.

Bei der Hauptversammlung des Ortsverbands im kleinen Saal des Bürgerhauses mussten gleich drei Jahre abgewickelt werden, weil es wegen der Pandemie seit 2020 keine mehr gegeben hatte. Auf die Vorgänge bei der jüngsten VdK-Kreisversammlung in Heddesheim ging Schmitt zunächst nicht näher ein: „Ihr wisst ja aus dem ,MM’, was passiert ist.“

Die Tätigkeitsberichte der Jahre 2019 bis 2021 fielen kurz aus. In diesem Zeitraum stieg die Zahl der Mitglieder von 316 auf 343, also um fast zehn Prozent. „Ende Februar 2021 fingen die Unstimmigkeiten im Vorstand an“, blickte Schmitt zurück, der im Laufe des gleichen Jahres zwei Schlaganfälle erlitt. „Wir haben uns zusammengerauft“, berichtete der scheidende Vorsitzende.

Solides Finanzpolster

Von einem soliden Finanzpolster zeugte der Bericht der Kassiererin Silvia Stimson. Weil wegen Corona kaum Veranstaltungen oder Jubilarbesuche möglich waren, gab es deutlich mehr Einnahmen als Ausgaben. Das war auch der einzige Wermutstropfen in den Bemerkungen von Revisor Walter Gerwien: „Es ist traurig, dass wir deshalb so viel Geld haben.“ Ansonsten zeigte sich der Prüfer „mehr als zufrieden“ mit der Kassenführung.

Wie tief die Gräben innerhalb des Ortsverbands sind, wurde mehrfach deutlich. So sprach ein Mitglied von einer „Intrige“ gegen den amtierenden Vorsitzenden. Walter Gerwien, der auch als Gemeinderat der CDU engagiert ist, äußerte sich ähnlich, als es um die Frage ging, ob er noch einmal als Kassenprüfer zur Verfügung stehe: „Ich habe das Karl-Heinz Schmitt zuliebe gemacht. Er hat es nicht verdient, dass seine jahrzehntelange Arbeit so torpediert wird.“

Der scheidende Vorsitzende Schmitt bedankte sich in einem abschließenden Wort bei allen Vorstandsmitgliedern für ihre ehrenamtliche Arbeit. „Die Situation war so nicht gewollt“, sagte er zu der Auseinandersetzung am Rande der Kreisversammlung, „auch nicht von Stöcklin. Es ist einfach passiert.“ In einem Schreiben an den Berzirksgeschäftsführer habe er sich dafür entschuldigt. Er könne dies auch gegenüber Stöcklin tun, „das muss aber gegenseitig sein.“ Keine der beiden Seiten habe das geplant, sagte Schmitt, betonte aber auch: „Man darf nicht eine Seite zum Sündenbock abstempeln.“

Anerkennung für Schmitt

Zu einem möglichen Ausschlussverfahren gegen Schmitt wollte sich Bezirksgeschäftsführer Bernhard Gschwender nicht äußern. Schmitt sei über 20 Jahre Vorsitzender gewesen und immer wieder gewählt worden: „Da kann seine Arbeit nicht so schlecht gewesen sein.“ Es seien Dinge passiert, die so nicht hätten passieren dürfen. Trotzdem müsse es hier wieder vorwärts gehen, zumal Heddesheim ein relativ großer Ortsverband sei.

Viele Nachzahlungen erreicht

Unter Leitung von Gschwender erfolgte schließlich die Neuwahl des Vorstands. In offener Abstimmung votierten Schmitt und seine Frau sowie ein weiteres Mitglied gegen Nase als Vorsitzender, zwei enthielten sich der Stimme. „Ich versuche, wieder Ruhe in den Verband zu bringen, aber ohne Vertrauen geht das nicht“, kündigte Nase an und bat um Unterstützung. Kassiererin Silvia Stimson und die Frauenvertreterin Ria Trepczik wurden bei zwei Gegenstimmen im Amt bestätigt. Das Amt des Stellvertreters bleibt zunächst unbesetzt, ums Protokoll kümmert sich der Vorsitzende übergangsweise selbst. Ohne Gegenstimme wählten die 16 anwesenden Mitglieder Maria Labitzke und Felicitas Faber als Beisitzerinnen. Die Kasse prüft Udo Trepzik.

„Damit haben wir wieder einen kompletten Vorstand“, stellte Gschwender fest. Er dankte Schmitt für seine jahrelange Arbeit und den Neuen für ihre Bereitschaft, sich für den VdK zu engagieren. Corona habe überall Spuren hinterlassen, die Mitgliederbetreuung sei nicht immer so möglich gewesen wie gewünscht. Trotzdem sei die Zahl der Mitglieder weiter gewachsen.

In mehr als 400 Fällen habe der VdK in der Geschäftsstelle Mannheim Rechtsmittel eingelegt, mit einer Erfolgsquote von immerhin 48 Prozent. „Das ist schon ein Wort“, stellte Gschwender zufrieden fest. Auf diese Weise hätten rund 460 000 Euro Nachzahlungen erreicht werden können.