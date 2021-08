Wohltätigkeitsturnier bringt 6000 Euro ein

Großartige Aktion im Einsatz für den Kampf gegen Brustkrebs: 106 Golferinnen vom Heddesheimer Golfclub meldeten sich spontan zu einem Golfturnier zugunsten der Brustkrebshilfe „Pink Ribbon“. Das komplette Startgeld wurde dabei gespendet, ebenso so die Preise (über 40 Spender), die es am Abend bei einer großen Tombola zu gewinnen gab. Darüber hinaus konnte man an Loch 9 einen hochwertigen Grill gewinnen. Insgesamt kamen so 6000 Euro an Spenden zusammen.

„Pink Ribbon“, die rosa Schleife, steht als unverkennbares Symbol im Bewusstsein gegen Brustkrebs. Damit möglichst viele Frauen von den wichtigen Möglichkeiten der Brustkrebs-Früherkennung erfahren und profitieren, ist es das Ziel der Initiative, die Sensibilität für Brustkrebs zu stärken. Denn bei kaum einer anderen Krebserkrankung ist die Früherkennung so wichtig für die Heilungschancen. In Deutschland erkrankt jede achte Frau in ihrem Leben an Brustkrebs. Und gerade dann, wenn betroffene Frauen mit tiefen Einschnitten in ihre vertraute Lebenssituation konfrontiert werden, ist es sehr wichtig, den Blick immer wieder auch auf die schönen Seiten des Lebens zu lenken.

Zum Abschluss ein Eis

Es war daher ein Bedürfnis von Ladies-Captain Christine Benz, die durch einen Kontakt auf die Organisation aufmerksam geworden war, zusammen mit den Heddesheimer Golf Ladies einen Beitrag dazu zu leisten. Zusammen mit vielen Helferinnen wurde ein tolles Golf Event auf die Beine gestellt. Während des Turniers gab es viele Aktionen, es gab eine Hüttenverpflegung, eine Abendveranstaltung, das Golfclub Restaurant war mit rosa Ballons geschmückt und es wurde auch ein leckeres Menü serviert. Als Überraschung kam zum Dessert ein Eiswagen, bei dem sich die Ladies bedienen konnten – mit dem guten Gefühl, bei Spiel und Sport etwas Gutes getan zu haben. red