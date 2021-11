Wo Mama früher die Kekse versteckte

Die blaue Nivea-Dose stand schon bei Oma auf dem Waschtisch. Und in der roten Rachengold-Blechkiste hat Mama früher immer die Weihnachtskekse vor uns Kindern versteckt. In der kleinen Ausstellung nostalgischer Blechdosen im Alten Rathaus in Heddesheim werden Kindheitserinnerungen wach. Rund 200 Exemplare hat Hubert Kolkhorst für die Interessengemeinschaft (IG) Heimatgeschichte Heddesheim zusammengetragen – und viele Objekte erzählen ihre ganz eigene Geschichte.

Öffnungszeiten Die Ausstellung „Nostalgie-Blechdosen und ihre Geschichten“ ist noch bis 12. Dezember jeweils sonntags von 14 bis 17 Uhr im Alten Rathaus in Heddesheim zu sehen. Es gilt die 2G-Corona-Regel (geimpft/genesen), Besucher müssen einen Mund-Nasenschutz tragen. Eintritt frei, um Spenden für die IG Heimatgeschichte wird gebeten. tan

So kann sich Bürgermeister Michael Kessler bei der kleinen Eröffnungszeremonie unter Corona-Bedingungen am Sonntag noch gut an die Buntstifte in der Blech-Box von Faber-Castell erinnern, mit denen er als Schüler gemalt hat. „Und mein Vater hatte diese Zigaretten-Kiste Senoussi“, berichtet er. Die Marke, 1924 von Philipp Reemtsma eingeführt, galt lange als die echte filterlose Orient-Zigarette. So zeigt der wüstengelbe Deckel Araber im Burnus. „Einige Dosen erzählen uns auch vom Heddesheimer Tabak“, ergänzt Hubert Kolkhorst. Ob früher Goldhut und Bazara, ab 1958 dann Roth-Händle – Reemtsma war für die einstige Tabakgemeinde ein wichtiger Abnehmer des Heddesheimer Geudertsheimer.

Die Leidenschaft für die plastikfreien Verpackungen aus alter Zeit wurde bei Kolkhorst geweckt, als er vor einigen Jahren beim Stöbern im Keller seines Elternhauses, einer ehemaligen Waldgaststätte, auf ein paar alte Dosen stieß. „Sofort kamen persönliche Erinnerungen auf, und die Neugierde auf die Geschichten“, schildert er den Beginn seiner Sammelleidenschaft. Als dann zusammen mit Edith Sollich, der Vorsitzenden der IG, die Idee einer Ausstellung reifte, wurden Heddesheimer Bürger angesprochen, ob sich vielleicht nicht auch so eine Blechdose daheim haben? „Die Reaktion der Bürgerschaft war super“, sagt Kolkhorst. Und oft hieß es: „Die Dose habe ich gar nicht mehr richtig wahrgenommen.“ „Hubert hat dann die Stücke bei den Leuten abgeholt, gesammelt und sortiert sowie, ganz wichtig, die Geschichten dazu recherchiert. Die gibt’s jetzt in einer eigens dafür zusammengestellten Broschüre“, sagt Edith Sollich.

Eine Dose erzählt etwa die Geschichte der hochmodernen Keks- und Waffelfabrik Seelberg im Mannheimer Industriehafen. In der 1930er Jahren wurde der Betrieb jedoch von den Nationalsozialisten zwangsweise geschlossen, der Inhabersohn Ernst Seelberg kam ins Konzentrationslager Dachau und konnte nur gegen Überlassung all seiner Vermögenswerte nach Amerika emigrieren.

Auch die Blechschachteln mit kleinen Nähmaschinen-Ersatzteilen der Firma Gebrüder Kayser aus Kaiserslautern zeugen vom Auf und Ab eines regionalen Betriebes. Als mit der Produktion von Autos (1902) und später Motorrädern kein Geld zu verdienen war, sattelte man um und wurde zur „Pfälzischen Nähmaschinen- und Fahrräderfabrik Gritzner-Kayser“, die schließlich von Pfaff übernommen wurde. „Mit unseren Ausstellungen möchten wir nicht nur etwas zeigen, sondern auch Wissen und interessante Geschichten vermitteln“, betont IG-Vorsitzende Edith Sollich.