Wie Heddesheim mehr Grün in die Gemeinde bringen will

Die Gemeinde Heddesheim hat die Grünanlage an der Kreuzung von Ladenburger und Mannheimer Straße schon länger im Blick, jetzt soll sich etwas tun. Rund 50 000 Euro stehen dafür im Haushalts zur Verfügung, am Donnerstag soll der Gemeinderat den notwendigen Auftrag vergeben.

„Die Situation ist bekannt und nicht sehr glücklich“, hatte Hochbauleiter Christian Pörsch bereits im September im Rat betont und die Pläne für die Neugestaltung erklärt. Landschaftsarchitekt Lulay aus Edingen-Neckarhausen hatte dabei geholfen. Vor der blauen Fassade eines privaten Hauses stören vor allem mehrere weiße Verteilerkästen die Optik. Diese sollen laut Pörsch nun kaschiert werden.

Weil mehrere Leitungen unter der Erde liegen, ist der Gestaltungsspielräume gering. Deshalb soll nur ein großer Baum gepflanzt werden, damit er sich richtig entfalten kann. Außerdem ist eine Hecke geplant, um private Flächen abzuschirmen. „Wir wollen das nicht nur schön machen, sondern auch ökologisch aufwerten“, erklärt Pörsch. So soll es eine Kräuterwiese und blühende Pflanzen für Insekten geben, „nicht zu pflegeintensiv und hitzeresistent“, wie der Hochbauleiter betont. Von Sitzgelegenheiten habe man bewusst Abstand genommen, denn die gebe es bereits vor dem Ärztehaus und auf dem Spielplatz auf der anderen Seite der Mannheimer Straße.

Nektar für Insekten

Als Baum ist eine Honigesche vorgesehen, die auch Tausendblütenstrauch oder Bienenbaum genannt wird. Er produziert reichlich Nektar und zieht so viele Bienen an, und zwar im Juli und im August, wenn ansonsten wenig blüht. Die purpurfarbenen Früchte sind bei Vögeln beliebt, für die Menschen jedoch ungenießbar. „Pflegeleicht und robust“, bewertet Bürgermeister Achim Weitz diese Planung. Wenn der Rat am Donnerstag zustimmt und den Auftrag für rund 37 000 Euro vergibt, können die Bienen möglicherweise schon im nächsten Sommer hier den Nektar sammeln.

Grün soll es auch auf dem Dach des künftigen Sportkindergartens werden. Dafür ist auf einer Fläche von rund 1000 Quadratmetern der Einbau einer rund zehn Zentimeter starken Substratschicht erforderlich, die mit dem dickblättrigen Bodendecker Sedum (Fetthenne) und Kräutern bepflanzt wird. Diese Arbeiten und die Pflege in den ersten beiden Jahren der Entwicklung werden rund 70 000 Euro kosten und sollen von einer Firma aus Freiburg übernommen werden. Ebenfalls vergeben werden sollen die Aufträge für Estrich (60 000 Euro) sowie Trockenbau (250 000 Euro).

Die jüngste Kostenberechnung (Stand Januar 2022) ging von Gesamtkosten von rund 6,1 Millionen Euro aus und hatte einen Puffer von rund 250 000 Euro eingeplant. Obwohl die Gemeinde außerdem mit Einnahmen in einer Größenordnung von rund 1,6 Millionen Euro aus der Förderung durch den Bund, das Land und die Beteiligung der SG Heddesheim rechnet, geht sie laut Verwaltung nicht davon aus, dass der Kostenrahmen eingehalten werden kann. Durch die bisher erfolgten Vergaben (Roh- und Holzbau) sei der genannte Puffer bereits aufgebraucht. Die zusätzlich erforderlichen Mittel sollen deshalb im Haushalt 2023 bereitgestellt werden.

Vierte Frau im Rat

Bevor der Gemeinderat die genannten Aufträge vergibt, ändert sich seine Zusammensetzung. Nach dem Rückzug von Michael Holler (SPD) rückt für ihn Melek Güven nach, die in der Sitzung von Bürgermeister Weitz verpflichtet wird. Die selbstständige Gastronomin Güven, Jahrgang 1996, hatte auf Platz 16 der Liste kandidiert und war mit 1774 Stimmen weit vorne gelandet. „Ich will Gemeinderat werden, weil ich eine ehrliche wie auch charakterstarke Frau bin“, hatte sie im Vorfeld der Wahl im „MM“-Fragebogen notiert: „Ebenso bin ich eine junge Frau die noch viel erreichen will, wie auch viel verändern möchte.“ Der Gemeinderat brauche „eine junge Persönlichkeit, die auch dazu bereit ist, ihr Mundwerk zu öffnen und etwas verändern will“.

Mit dem Einzug von Güven steigt der Frauenanteil in dem Gremium an. Sie ist nach Marie-Christin Bach (CDU), Sabrina Arns (Grüne) und Karin Hoffmeister-Bugla (SPD) die vierte Frau in den Reihen des Gemeinderates.

Gemeinderat, Donnerstag, 20. Oktober, 17 Uhr, Bürgerhaus