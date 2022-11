Wie der König sein R verliert

Heddesheim. „Der Buchstabendieb“ kommt nach Heddesheim. Das Theaterstück von und mit Doris Batzler für groß und klein ab fünf Jahren gastiert am Mittwoch, 30. November, um 16 Uhr (Einlass: ab 15.45 Uhr) im Großen Saal des Bürgerhauses. In der Detektivgeschichte zum Mitraten geht es um einen wertvollen Siegelring, den der König verliert – und mit ihm den Buchstaben R: König Rudolf kann das R nicht mehr sprechen. Ein Fall für Polly Blitz – Spezialistin für mysteriöse Kriminalfälle. Das Stück dauert etwa eine Stunde, der Eintritt kostet drei Euro für Kinder und 4,50 Euro für Erwachsene. Kartenvorverkauf in der Gemeindebücherei (06203/101239) oder per E-Mail an: buecherei@heddeheim.de. red

