Die Pläne fürs Jahr seines 60. Geburtstags hat Günther Heinisch schon beim 50. gemacht. Damals gönnte sich der Whisky- und Großbritannien-Fan mit Freunden einen Besuch in einer Destillerie in Schottland. „Wir haben beschlossen, das zum 60. zu wiederholen“, erzählt der Grünen-Politiker. Lockdown oder nicht: Zu Hause groß gefeiert hätte er seinen runden Geburtstag diesen Sonntag also ohnehin nicht. Jetzt allerdings sieht es so aus, als müsse auch die für Juni geplante Reise warten. Bis dahin stillt der Hobbyfotograf seine Sehnsucht nach der Insel anhand alter Bilder. Dem Whisky-Fan hilft, dass er seine Leidenschaft zum Beruf gemacht hat: In einer Getränkefirma ist er zuständig „für alle Whiskys dieser Welt“ – die sich dann auch mal mit „ey“ schreiben.

England hat es Heinisch seit seinem ersten Besuch 1980 angetan. „Ich trinke meinen Tee mit Milch“, sagt er und verteidigt die englische Küche: Nicht zuletzt dank indischer Einflüsse sei diese besser als ihr Ruf. Indische Gewürze bringt der Gemeinderat auch beim Kochen gern zum Einsatz. Den fernen Staat in Südasien besucht hat er jedoch noch nie: „Ab 25 Grad aufwärts hört für mich Wohlfühlen auf“, sagt er und ergänzt lachend: „Ich habe also gute Gründe, gegen den Klimawandel zu arbeiten.“ Dass es ihm mit dem Thema ernst ist, weiß im Ort wohl jeder.

Erneut Bürgermeister-Kandidat?

Kaum eine Gemeinderatssitzung vergeht, in der der Grünen-Fraktionschef nicht mehr Klimaschutz, mehr Bäume oder weniger Flächenverbrauch fordern würde. Dreimal hat Heinisch als Bürgermeister kandidiert, „mehr grün“ war eines seiner Themen. Für die Wahl 2022 winkt er ab: „Äußerst unwahrscheinlich, dass der nächste grüne Bürgermeisterkandidat Günther Heinisch heißt.“ Als der womöglich vier mal gescheiterte Kandidat wolle er „nicht in die Annalen des Ortes eingehen“.

Den sprichwörtlich grünen Daumen lebt er zu Hause in der Friedrich-Ebert-Straße aus. Im Keller des Hauses, das seine Großeltern gebaut haben, warten Heinischs Bonsais darauf, gegen Ostern wieder in den großen Garten umzuziehen. Er züchtet sie nicht nach strengem japanischen Vorbild, sondern hält sie durch Rückschnitt im Topf klein. „Die sind zum Teil schon 40 Jahre alt“, verrät er stolz. „Würde man sie auspflanzen, würden das große Bäume werden.“ Aber so weit geht die Liebe zu mehr Grün in seinem Heimatort dann doch nicht. (BILD: Kemmet)