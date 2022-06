Wetter verwöhnt Golfspieler

Traditionell sponsern die ehemaligen Captains Bernd Gärtner und Thomas Mollet ein Golfturnier der Mens des Heddesheimer Golfclubs. In diesem Jahr wurde ein interner Wettkampf organisiert. Über 40 Teilnehmer haben daran teilgenommen.

Das Wetter war optimal und die Platzverhältnisse waren in einem sehr guten Zustand. Ein Lob an die Greenkeeper. Lediglich auf den Grüns hatten der ein oder andere Probleme. Inwieweit dies allerdings tatsächlich etwas mit den Grüns zu tun hatte, sei dahingestellt. Als Golfer kennt man ja die Situation. Zu schnell oder zu langsam, das ist immer die Frage. Oder liegt es am Putter? Egal, übereinstimmend hat es dann doch allen Spaß gemacht.

Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, kann es wirklich nicht so schlecht gewesen sein. Es gab 13 Unterspielungen. Die Freude beim ehemaligen Captain Thomas Mollet war groß, konnte er doch erstmals in seiner Golferlaufbahn die Bruttowertung mit 30 Punkten gewinnen. Die Bruttorede war dementsprechend.

Die Nettowertung A gewann Klaus Gommelt (41NP) vor Jürgen Keilbach(40NP) und Peter Blei(39NP).

Nettowertung B ging an Harald Harnischfeger (44NP) vor Yannik Dehoff(43NP) und Torsten Bendig(41NP).

Die Captains Christian Sperling und Ian Watters bedankten sich bei allen Teilnehmern und gaben Hinweise für die noch anstehenden Spiele. red