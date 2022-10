Weitz und Heddesheim-Delegation zu Gast in Nogent-le-Roi

Wenige Wochen nach seinem Amtsantritt war der neue Heddesheimer Bürgermeister Achim Weitz jetzt zu Besuch in der französischen Partnerkommune Nogent-le-Roi. Auf Einladung seines dortigen Kollegen Philippe Renaud nahm er als Teil einer 15-köpfigen Delegation auch an einer Sitzung der Partnerschaftskommission teil.

„Mein Eindruck war sehr, sehr positiv“, sagte er dem „MM“ in einer kurzen Bilanz. Sein Kollege Renaud sei sehr aufgeschlossen für die Jumelage und habe sich viele Gedanken über eine Neubelebung der Beziehungen nach der Corona-Krise gemacht. Austausche, die wegen der Pandemie geruht hatten, sollten wieder stattfinden. Darüber hinaus gebe es Überlegungen, wie man junge Leute verstärkt in die Partnerschaft einbeziehen könne. Möglicherweise könnten die beiden Jugendhäuser miteinander Kontakt aufnehmen. „Ich könnte mir das in einem ersten Schritt auch online vorstellen“, sagte Weitz. So könne Interesse an einer persönlichen Begegnung geweckt werden. Auch für die Gestaltung des 50. Jubiläums in zwei Jahren in Heddesheim gebe es bereits erste Überlegungen.

Auf Einladung von Bürgermeister Philippe Renaud tagte am 22. Oktober die jährliche Städtepartnerschaftskommission in Heddesheims Partnergemeinde Nogent-le-Roi statt. Mit einem kleinen Reisebus machte sich die Gruppe am Freitag auf den Weg nach Nogent-le-Roi. Begrüßt wurde die deutsche Delegation mit einem herzlichen Empfang im Rathaus von Nogent-le-Roi, bevor man den Abend gemütlich in seinen Gastfamilien ausklingen lassen konnte.

Nach einer Besichtigung des Schlosses von Villebon am Samstagvormittag fand am Nachmittag die gemeinsame Partnerschaftskommission statt, gefolgt von einem abschließenden gemeinsamen Abendessen der deutschen Delegation mit ihren Gastfamilien im Restaurant „Le Relais des Remparts“. Die Rückreise nach Heddesheim erfolgte am Sonntag.

„Wie gewohnt, wurden wir mit offenen Armen empfangen und die Herzlichkeit der französischen Gastfreundschaft sprang sofort auf die deutsche Delegation über“, berichten Teilnehmer. Besonders erwähnenswert sei, dass es eine außerordentlich harmonische und produktive Partnerschaftssitzung gegeben habe. Auf der Tagesordnung standen unter anderem Themen wie der Jugend- und Musikschulaustausch, Austausch mit der Hans-Thoma-Grundschule und der Karl-Drais-Schule sowie des Jugendrotkreuzes. Begegnungen im sportlichen Bereich, darunter Fußball, Volleyball und Wanderer sowie Themen im künstlerischen Bereich wurden besprochen, auch der gegenseitige Besuch des Weihnachtsmarktes der Partnergemeinden.

„Wir blicken voller Zuversicht auf die kommenden Begegnungen und Projekte im Rahmen der Städtepartnerschaft und freuen uns auf die weitere konstruktive Zusammenarbeit mit unseren französischen Freunden“, heißt es von der Delegation.