Weitere Hilfe für Fortuna Gambia

Der im westafrikanischen Ort Fajikunda tätige Heddesheimer Hilfsverein Fortuna Gambia erhält weitere Unterstützung: Über jüngste Spenden in Höhe von insgesamt 2000 Euro freuen sich die Vorsitzende Marion Sonko und ihre Stellvertreterin Jutta Neuwinger. Die eine Hälfte der Spendensumme stammt von Sonkos Vater Dieter Kolb, der damit den Erlös seines Mundartbuchs „Ausm Lewe“ einem guten Zweck zukommen lässt.

„Es wird viel Gutes getan“

„Durch den persönlichen Kontakt weiß ich, dass mit dem Geld Gutes getan wird“, sagt Kolb. Ende vergangenen Jahres hatte der Autorund frühere „MM“-Mitarbeiter sein jüngstes Büchlein veröffentlicht(diese Redaktion berichtete).

Ebenso 1000 Euro stifteten der Ladenburger Künstler Hans-Michael Kissel und seine Frau. „Wir wissen, wo das Geld ankommt und dass wir Menschen unterstützen, die das sehr engagiert machen“, sagt Annette Kissel.

Ihr Mann hatte bereits den jüngsten Container des Vereins voller Hilfsgüter für Fajikunda mit Werkzeugen, Maschinen und vielen weiteren Materialien ausgestattet, die man für eine solide Werkstatt in einem der ärmsten Länder der Welt braucht, und erklärt: „Wir wollen mithelfen, dass Menschen nicht auswandern müssen.“

Dass Gerätschaften in der früheren Heimat ihres Mannes Badou „sehr hilfreich“ seien, bekräftigt Marion . Sie entwickelt bereits neue Ideen wie ein Gartenprojekt, dass Barbara Weickel als Privatperson fachlich unterstützen will. Die Integrationsmanagerin der Gemeinde Heddesheim ist nämlich von Haus aus Agraringenieurin. Der Anbau von Gemüse könne vielleicht einmal die Versorgung des Kindergartens verbessern oder den lokalen Wirtschaftskreislauf weiter anregen, so . Außerdem soll die Produktion von Stoffbinden durch den örtlichen Schneider und dessen Auszubildenden angekurbelt werden. „Die Hilfe muss immerbedarfsorientiert sein“, sagt . Sie teilt mit, dass der Verein von weiteren Personen aus der Region und darüber hinaus, die jedoch nicht genannt werden wollten, unterstützt werde. KisselsSonkoSonkoSonko

Info: Weiter Informationen unter www.fortuna-gambia.de

