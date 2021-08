Weinbörse am Dorfplatz - Ticketvorverkauf startet

Nach einer coronabedingten Pause im Jahr 2020 ist die Heddesheimer Weinbörse diesen September wieder zurück: Bereits zum 10. Mal wird am Samstag, 18. September, das beliebte Weinfest auf dem Dorfplatz gefeiert. In diesem Jahr präsentieren sich das Weingut Schröder aus Heddesheim-Muckensturm sowie die Sektkellerei Schreier & Kohn aus Großkarlbach (Rheinland-Pfalz) mit ihrem Wein- und Sektangebot. Für Stimmung sorgt an diesem Abend ab 19 Uhr die „T-Band“ aus Schriesheim. Der Vorverkauf von Tickets beginnt am Montag, 30. August. Seit mehr als 25 Jahren eine feste Größe in der Region, haben die Musiker für nahezu jeden Musikgeschmack etwas zu bieten – mit Ohrwürmern von den 1960er Jahren bis heute.

Heddesheim. Vorverkauf im Bürgerservice

Für das leibliche Wohl sorgen „Kübler & Schüßler“ am Schwenkgrill sowie das Bistro am Dorfplatz mit Speisen und Getränken. Bereits ab 18 Uhr können sich die Besucher hier kulinarisch verwöhnen lassen, informiert die Gemeinde Heddesheim als Veranstalterin.

Wer sich den geselligen Abend mit Wein und Livemusik nicht entgehen lassen möchte, kann sich ab Montag, 30. August, Eintrittskarten zum Preis von fünf Euro sichern. Erhältlich sind die Tickets im Bürgerservice des Rathauses Heddesheim zu den gewohnten Öffnungszeiten. Voraussetzung für den Einlass zur Veranstaltung ist die Vorlage eines tagesaktuellen negativen Covid-19-Schnelltests oder eines Impf- oder Genesenen-Nachweises.