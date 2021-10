Weihnachtsmarkt: Noch Stände frei

Für den Heddesheimer Weihnachtsmarkt gibt es noch einige wenige freie Standplätze für Aussteller. Das teilt die Gemeinde als Ausrichterin mit. Der Weihnachtsmarkt findet am ersten Adventswochenende, 26. bis 28. November, auf dem Dorfplatz in der Ortsmitte statt. Er ist am Freitag von 17 bis 21 Uhr, am Samstag von 14 bis 21 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr geöffnet.

Aussteller können sich noch bis 7. Oktober bewerben. Das Bewerbungsformular ist bei der Gemeinde bei Sabine Köhler (Telefon: 06203/10 12 78; Mail: sabine.koehler@heddesheim.de) erhältlich. Bewerben können sich Vereine und Organisationen, Privatpersonen sowie gewerbliche Aussteller. red/agö