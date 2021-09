Wechsel zum Jahresende

Die künftige hauptamtliche Leiterin der Volkshochschule (VHS) Heddesheim heißt Tina Kaufmann, ist derzeit noch bei der Abendakademie Mannheim beschäftigt und wird zum 1. November in Heddesheim beginnen können. Das gab Bürgermeister Michael Kessler in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats bekannt. Dem Gremium war die Personalie freilich nicht neu, die Räte haben sie im Juli in nicht-öffentlicher Sitzung beschlossen.

Wie Kessler weiter sagte, werde Friedrich Graser (71), ehrenamtlicher Leiter der VHS, noch bis Ende des Jahres an Bord bleiben: „Es gibt also eine Überlappung.“ Die Stelle Kaufmanns (45) werde 30 Stunden pro Woche umfassen. Wunsch der Gemeinde sei, die Bildungsangebote im Bürgerhaus, wo auch die Bücherei ansässig ist, mehr zu verzahnen. Ausgeschrieben war die Stelle als „Kulturkoordinator (m/w/d)“.

Gebührenrahmen erweitert

Einstimmig genehmigte der Gemeinderat eine den neuen Gegebenheiten angepasste VHS-Satzung. Erweitert wird auch der Gebührenrahmen von bisher maximal sechs auf dann bis zu zwölf Euro pro Unterrichtseinheit – etwa bei Kleinstgruppen. Enthalten sei darin bereits ein Puffer für die nächsten Jahre, erläuterte Hauptamtsleiter Julien Christof. Stand heute würde dieser nicht ausgeschöpft. Es gehe nur um eine Spannbreite, unterstrich Bürgermeister Kessler. Die VHS Heddesheim sei für ihre „moderate Preisgestaltung“ bekannt. Ziel sei es gleichwohl über die Teilnahmegebühren die Kosten zu decken. Zu Preisen von einst Kursleiter zu finden, sei aber schwierig. Zudem würden Kurse immer spezieller und der Materialeinsatz zum Teil größer. agö