Wechsel bei Sparkasse

Seit Anfang Mai ist der Böhl-Iggelheimer Dominik Wittmann Chef der Sparkassen-Filiale in Heddesheim. Wie das Kreditinstitut mitteilt, folgte der 28-Jährige auf Christopher Veit, der die Filiale seit 2018 leitete und nun die Geschäftsstellen in der Weinheimer Innen- und Nordstadt übernimmt.

Dominik Wittmann ist der Sparkasse seit Beginn seiner Ausbildung zum Bankkaufmann 2009 treu. Nach dem Abschluss fasste er als Berater Fuß und ist seit 2019 Filialverbundsleiter für die Geschäftsstellen in Seckenheim und Ilvesheim. Dem Verbund gehört nun auch die Heddeheimer Zweigstelle an. Die Gemeinde erinnert Wittmann an seinen eigenen Heimatort: „Hier ist es noch eher familiär, und unseren Kunden ist eine enge Beziehung zum Berater wichtig.“ Obwohl er drei Filialen leitet, ist er aktuell vermehrt in Heddesheim, am Servicepunkt der Filiale. Hier wolle er sich den Kunden vorstellen und sie kennenlernen. Als begeisterter Freizeitmusiker, Dirigent und Karnevalist ist Wittmann gespannt auf die Vereinsvielfalt im Ort, deren Unterstützung ihm als selbst ehrenamtlich Aktiver wichtig ist. red