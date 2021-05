Wasserpfeifen am See tabu

Einstimmig hat der Gemeinderat die neuen Haus- und Badeordnungen für Hallenbad und Badesee verabschiedet. Hintergrund sind sowohl technische Neuerungen (E-Tickets, Transponder statt Spindschlüssel) als auch die Tatsache, dass die Gemeinde künftig den Betrieb der Sauna im Hallenbad übernimmt.

Einige neue Regeln wurden bei dieser Gelegenheit eingearbeitet. Zum Beispiel wurde das Rauchverbot in den Gebäuden auf E-Zigaretten ausgeweitet, und auch an den See dürfen keine Wasserpfeifen mitgebracht werden. Die im Trend liegenden Stand-Up-Paddles haben dort ebenfalls nichts verloren.

„Wir hoffen, dass wir in den Genuss kommen, die Badeordnungen in diesem Jahr auch anwenden zu können“, sagte Bürgermeister Michael Kessler angesichts der fraglichen Öffnungsmöglichkeiten. Zumal für das Freibad gerade ein neuer Reinigungsroboter für 24 000 Euro bestellt wurde, nachdem der alte seinen Geist aufgegeben hatte. agö