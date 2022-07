Was das Jugendhaus Just in Heddesheim zu bieten hat

Bereits seit mehreren Monaten ist im Betrieb des Jugendhauses Just in Heddesheim wieder Normalität eingekehrt: Dreimal die Woche können Jugendliche ab zwölf Jahren und zweimal pro Woche Kids im Grundschulalter dort im Offenen Treff ihre Zeit nach Lust und Laune verbringen. Egal, ob sich mit anderen treffen, eine Runde die vielen Spiel- und Sportangebote nutzen oder auch einfach mit den Mitarbeitern über den Alltag reden, alles ist wieder ohne Einschränkung möglich.

Um hierbei ein abwechslungsreiches Angebot zu bieten, hat sich das Jugendhaus in letzter Zeit auch einige besondere Aktionen überlegt, die zusätzlich zum Offenen Treff stattfanden und an denen die Besucher kostenlos teilnehmen konnten.

Den Anfang machte die Teilnahme an einem Fußballturnier. Dies fand Anfang Juni in Oftersheim unter Leitung des dortigen Jugendzentrums statt und hatte das Ziel, Jugendliche aus unterschiedlichen Gemeinden zusammen zu bringen und im sportlichen Wettkampf gegeneinander spielen zu lassen. Hierfür fanden sich schnell sieben sportbegeisterte Jugendliche im Jugendhaus, die als „Youngstars Heddesheim“ das Turnier antraten. Nach einigen spannenden Spielen schafften sie es, sich den dritten Platz zu sichern und nahmen eine Urkunde mit nach Hause.

Weitere Aktionen fanden in den Pfingstferien statt: Für die jüngeren Besucher gab es zunächst ein kreatives Angebot, nämlich das Bemalen von Turnbeuteln. Die Ergebnisse konnten sich mehr als sehen lassen und durften anschließend mit nach Hause genommen werden. Ebenso gut kam bei den Jüngeren einige Tage später auch das Mixen alkoholfreier Cocktails an, bei dem die Besucher sich unter vorgegebenen Cocktails ihren Lieblings-Drink aussuchen und diesen dann profimäßig selbst zusammen mixen und dekorieren konnten. Rund fünfzehn Kids übten sich hierbei als Barmixer.

Um auch Jugendlichen Abwechslung in den Ferien zu ermöglichen, gab es für sie ebenso verschiedene Angebote: So wurde in der ersten Ferienwoche zunächst ein Ausflug zur Minigolf-Anlage unternommen. Am Tag darauf wurde bei bestem Sommer-Wetter erstmals in diesem Jahr der Grill anschmissen und die jugendlichen Besucher konnten es sich bei Würstchen und Kartoffelsalat schmecken lassen. In der zweiten Woche wurden Krümelmonster-Muffins gebacken. Hierbei mussten die süßen Gebäcke zuerst zubereitet und anschließend unter Verwendung von Lebensmittelfarbe und Kokosstreuseln stilecht verziert werden. Und der obligatorische Krümelmonster-Keks durfte dabei als Deko natürlich nicht fehlen.

„Die Teilnahme am Fußballturnier und auch unser Ferienprogramm kamen super bei den Kids und Jugendlichen an. Aufgrund dessen haben wir uns Gedanken gemacht und für die nächsten Wochen weitere Aktionen geplant“, stellt Jugendhaus-Leiterin Anne Bauer zufrieden fest.

In Vorbereitung ist das Programm für die Sommerferien. Hier soll es unter anderem einen Ausflug zum Mais-Labyrinth, einen HipHop-Tanzworkshop, einen Billard-Kurs sowie ein Kreativ- und ein Koch-Angebot geben. Nähere Infos zu den Terminen gibt es auf der Internetseite des Jugendhauses unter www.heddesheim.de/jugendhaus oder über Facebook bzw. Instagram unter „Jugendhaus Just Heddesheim“.

Zudem würde das Jugendhaus nach den Sommerferien gerne wieder Arbeitsgemeinschaften im Tanz-, Koch- oder Theater-Bereich anbieten. Hierfür werden aktuell noch ehrenamtliche Anleiter gesucht, die den Kids und Jugendlichen einmal wöchentlich für etwa anderthalb Stunden ihr Wissen in einem dieser Bereiche vermitteln wollen. Wer Interesse daran hat, die Anleitung einer solchen AG zu übernehmen oder weitere Infos wünscht, kann im Jugendhaus anrufen (06203/49 22 93).

Wer sich das Jugendhaus in Heddesheim einmal anschauen möchte oder dort (wieder) vorbeikommen will, kann dies jederzeit tun: Der Offene Treff ist montags, mittwochs und freitags von 16-21 Uhr für Jugendliche ab 12 Jahren und dienstags und donnerstags von 16-18 Uhr für Kids im Grundschulalter geöffnet. „Eine Anmeldung o.ä. ist nicht notwendig, die Besucher können einfach so vorbeikommen und eine gute Zeit bei uns verbringen. Wir freuen uns immer wieder, im Offenen Treff und bei unseren Aktionen sowohl altbekannte als auch neue Besucher anzutreffen“, fasst Bauer zusammen.