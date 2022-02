Wahlforum ausgebucht

Das Wahlforum des Mannheimer Morgen am Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr im Bürgerhaus Heddesheim ist ausgebucht. Die meisten Plätze waren bereits kurz nach Bekanntgabe des Termins vergeben, die restlichen Zusagen sind am Montag verschickt worden. Wegen der Corona-Regeln ist die Zahl der Plätze begrenzt. Damit sich trotzdem möglichst viele Wählerinnen und Wähler ein Bild von den Kandidaten und ihrem Programm machen können, wird die Veranstaltung als Video aufgezeichnet und anschließend auf dem Nachrichtenportal dieser Zeitung online veröffentlicht.

Maskenpflicht im Saal

Alle Teilnehmer haben per E-Mail eine Zusage erhalten. Beim Wahlforum gilt die 2G-Regel: Besucher müssen nachweisen können, dass sie einen ausreichenden Impfschutz haben oder genesen sind. Außerdem besteht das Gebot, im Saal eine FFP2-Maske zu tragen. Ausgenommen von dieser Pflicht sind die Teilnehmer auf dem Podium und die Moderatoren der Veranstaltung. Die „MM“-Redakteure Anja Görlitz und Hans-Jürgen Emmerich werden die Bewerber zu Themenbereichen der Heddesheimer Politik befragen. Die Wahl des Bürgermeisters findet am Sonntag, 20. März, statt. Falls keiner der Bewerber an diesem Tag die absolute Mehrheit erreicht, gibt es drei Wochen später einen weiteren Wahlgang. hje

