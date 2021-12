Wäscherei Bauer in Heddesheim schließt für immer

Heddesheim . Vor 75 Jahren gründete einst Adolf Schmitt in der Nuitsstraße in Heddesheim eine Wäscherei. Sein Sohn Warnefried übernahm den Betrieb 1962. Dessen Tochter Hannelore Bauer, geborene Schmitt, führte das Geschäft ab 1999 weiter. Jetzt betreibt Hannelore Bauer ab dem 10. Januar 2022 nur noch den Bügelservice nach telefonischer Vereinbarung. Die Wäscherei und die Heißmangel, also die Bett- und Tischwäsche, gibt Hannelore Bauer auf. Am 6. Dezember können die Wäscheteile zum letzten Mal abgegeben werden. Der letzte Abholtag ist am Montag, 20. Dezember.

Damit schließt ein traditionsreicher Betrieb, der viel schmutzige Heddesheimer Wäsche gesehen hat. Den Heddesheimern wird die Qualitätsarbeit der Wäscherei aber auch das Mangeln der Tisch- und Bettwäsche sehr fehlen. diko