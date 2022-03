Vorverkauf für Konzert in Scheune

Jürgen Hörig und Benny Eisel präsentieren „Lieblingslieder – ein Abend mit Songs & Lyrics“. Hierzu laden die Künstler am 8. Mai in die Dorfplatzscheune Heddesheim ein. Der Vorverkauf für die Veranstaltung startet an diesem Montag, 28. März.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zu hören sind nicht nur eigene Songs, sondern auch Lieblingslieder, die auch bei den Zuhörern bekannt sein sollten. Bei der Auswahl der Stücke haben die Musiker darauf geachtet, verschiedene Themen unterzubringen. So verspricht das Programm Geschichten über das Leben, die Liebe, die Familie sowie über das Glück und üble Kurven, die das Leben bereithalten kann.

Karten gibt es im Bürgerservice (Rathaus), bei der Volksschule oder in der Gemeindebücherei Heddesheim zum Preis von je zehn Euro zu kaufen. Laut Veranstalter sind wegen der geringen Raumkapazität nur wenige Karten verfügbar. vs