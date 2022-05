Vorverkauf für das Seefest beginnt

Heddesheim. Zum siebten Mal findet in diesem Jahr am Samstag, 6. August das beliebte „Sommerfest am See“ am Heddesheimer Badesee statt. Eine schöne Gelegenheit, um in einem besonderen Ambiente mit der Familie oder Freunden einen lauen Sommerabend am See zu verbringen.

Tickets für das Sommerfest am See sind ab sofort zum Preis von zehn Euro am Badesee Heddesheim, im Bürgerservice des Rathauses Heddesheim oder online unter www.heddesheim.de/etickets erhältlich.

Gelände ab 16 Uhr geschlossen

Für die richtige Stimmung sorgt die Partyband „Me and the Heat“. Seit mehr als 20 Jahren tourt die Band durch Europa und hat dabei durchschnittlich 150 Auftritte im Jahr. Dabei wird Diversity großgeschrieben: Bandleader Mike Frank ist es wichtig, die neuen Talente in seiner Band stets zu fördern. Dafür bringt er sie mit erfahrenen Musikern zusammen, sie nehmen gemeinsam Songs im Tonstudio auf oder performen live.

Ab 16 Uhr ist das Badeseegelände für die Veranstaltung am Abend geschlossen. Kassenschluss für Badegäste ist an diesem Tag um 15 Uhr. Ab 18 Uhr beginnt der Einlass zur Veranstaltung (über den Haupteingang Badesee). Um 20 Uhr beginnt das Konzert mit der Band „Me and the Heat“. Professionelle Caterer bieten eine breite Auswahl an Speisen und Getränken an. red

