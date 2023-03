Vortrag zu Trickbetrug

„Achtung Abzocke, Trickbetrug am Telefon“: Unter diesem Motto hält die Polizei in Heddesheim am Donnerstag, 30. März, einen Präventionsvortrag. Dabei dreht sich im Café und Seniorentreff Scheunengalerie ab 14 Uhr alles um die Themen Falsche Polizisten, Enkeltrick, und Schockanrufe. Die Polizei will über die unterschiedlichen Betrugsmaschen aufmerksam machen und darüber aufklären. Aber auch andere wichtige Themen sollen behandelt werden.

Immer wieder kommt es zu Trickbetrug am Telefon. Dabei haben es die Betrüger zumeist auf Senioren abgesehen. Die Polizei gibt schon im Vorfeld der Veranstaltung Tipps zum Umgang mit verdächtigen Anrufen. So ruft die Behörde niemals unter der Rufnummer 110 an. Am Telefon sollte nicht über persönliche oder finanzielle Verhältnisse geredet werden. Auch sollten niemals Geld oder Wertgegenstände an fremde Personen übergeben werden. Bei einem verdächtigen Anruf, raten die Beamtinnen und Beamten dazu, aufzulegen und sich bei der Polizei zu melden. red/kpl