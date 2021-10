Vorfreude auf die Jubiläumskampagne

Der 1. Heddesheimer Karnevalsverein „Hellesema Grumbe“ hat bei der jüngsten Hauptversammlung sein Vorstandsteam im Amt bestätigt. Voller Tatendrang gehen die Aktiven jetzt in die Jubiläumskampagne des vor 25 Jahren gegründeten Vereins.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In seinem Rückblick erinnerte Franz-Josef Mayer an die Aktivitäten 2020. „Die Prunksitzung im Februar sowie der Kinderfasching am nächsten Tag waren gut besucht“, berichtete der Vorsitzende. Auch die Schlagerparty war demnach wieder ein voller Erfolg. Zum zweiten Kinderfasching-Termin mussten sogar weitere Tische und Stühle herbeigeschafft werden. Kurz nach dem Heringsessen kam dann der Lockdown. Die Kerwe 2020 fand im kleinen Rahmen und ohne Umzug statt, die Kampagne 2020/2021 fiel komplett ins Wasser. Mayers besonderes Lob galt der Garde, die den Mitgliedern zu Weihnachten und zu Ostern Kleinigkeiten gebastelt hatte.

Garde lädt zum Mitmachen ein

Ursula Mayer präsentierte eine gut gefüllte Kasse. Die Kassenprüfung durch Christa Schöner und Sabrina Schumacher fiel sehr positiv aus. Einstimmig wurde die Vorstandschaft entlastet.

Jessica Mayer berichtete über die Situation der Garde, die mit 31 Tänzerinnen aktiv ist. Sie erwähnte den Gardeball in der Nordbadenhalle, der ein Höhepunkt in der Kampagne war. Sie bedankte sich bei Betreuerinnen, Förderern und Helfern. „Wir würden uns freuen, wenn sich uns tanzfreudige Mädchen anschließen würden“, sagte sie.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Hans-Willi Keller berichtete über Neuerungen im elfköpfigen Senat. Er selbst hat sein Amt in die Hände von Astrid Bartik-Wilhelm gegeben: Sie ist damit die erste Senatspräsidentin der Grumbe. Kevin Schober, der Präsident des Elferrats, informierte über die Aktivitäten des Elferrats, der derzeit 16 Mitglieder hat. „Ich hoffe und wünsche, dass wir jetzt eine gute Jubiläumskampagne haben werden.“

Die Neuwahlen ergaben folgendes Bild: Erster Vorsitzender bleibt Franz-Josef Mayer, Schriftführerin Prinzessin Sybille Mayer, und Christa Schöner wird weiterhin die Kasse prüfen. Die Mitglieder sprachen sich einstimmig für ihr Führungspersonal aus.

Aufgrund der fast komplett ausgefallenen letztjährigen Kampagne bleibt Prinzessin Sybille Mayer im Amt. Mit ihr als Regentin stehen für die Grumbe in diesem Jahr unter anderem noch das Ordensfest im Bürgerhaus, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt und die Weihnachtsfeier auf dem Programm. Der nächste Termin ist bereits am kommenden Sonntag: Dann werden die Grumbe beim Kerweumzug wieder dabei sein. Weitere Information per Mail an kvh-grumbe@outlook.de.