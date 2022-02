Von der stürmischen Nordseeküste an den Neckarstrand

Den Februar 1962 werden die Eheleute Rüdiger und Elise Teßmer ihr ganzes Leben lang nicht vergessen, und das liegt nicht nur an ihrer Hochzeit vor 60 Jahren. Während die Braut nicht sicher sein konnte, ob es ihr Bräutigam rechtzeitig zum Polterabend in Esens in Ostfriesland schaffen würde, kämpfte jener als Offizier des Fernmeldebataillons 11 in Oldenburg mit 200 Soldaten an der Küste gegen die Sturmflut.

Rüdiger und Elise Teßmer feiern Diamantene Hochzeit. © Schwetasch

„Die Telefonleitungen waren unterbrochen, Handys gab es nicht“, erinnert sich Teßmer, Jahrgang 1936. Er konnte seine künftige Ehefrau also nicht erreichen: „Sie wusste gar nicht, wo ich war.“ Am Ende schaffte er es sogar zum Polterabend – nur mit Verspätung. Aber die Freunde hatten das zerdepperte Geschirr vorsorglich in Eimer gefüllt, so dass er zu später Stunde doch noch zum Kehren kam. Zuvor hatte auch seine Mission gegen den „blanken Hans“ Erfolg: „Wir konnten verhindern, dass der Deich bricht.“ Am nächsten Tag gaben sie sich das Ja-Wort. Zuerst im Rathaus, danach in der katholischen Kirche, weil die evangelische gerade renoviert wurde. Kennengelernt hatten sie sich durch den Sport. Als er 1956 die Kreismeisterschaften in Turnen und Leichtathletik gewann, kürte ihn sein späterer Schwiegervater mit einem Lorbeerkranz. „Das hat so Eindruck auf meine spätere Frau gemacht, dass wir uns näher gekommen sind“, erinnert er sich bis heute an den Sportlerball.

In die Region kam die Familie erst 20 Jahre später. Damals wurde der Offizier Kommandeur des Fernmeldebataillons 890 in Heidelberg und des amerikanischen Fernmeldebataillons in Sandhofen. Seine Frau, ursprünglich Prokuristin im elterlichen Betrieb, begann mit 50 noch einmal eine Ausbildung, war zuletzt Leiterin der Personalabteilung der Musikhochschule Mannheim.

Auf der Suche nach einem Verein für seine Kinder stieß Teßmer auf die MTG Mannheim. „Das hat mir alles so gut gefallen, dass ich mich ehrenamtlich zur Verfügung gestellt habe“, schwärmt er nach mehr als 30 Jahren Engagement für einen der erfolgreichsten Leichtathletikvereine in Deutschland: „Das macht mich sehr stolz.“ Der Leistungssport habe den Namen Mannheims weltweit bekannt gemacht: „Wir hatten sechs Athleten in Tokio, so viele wie kein anderer deutscher Verein.“ Trotzdem denkt der Infrastrukturbeauftragte nun ans Aufhören, denn: „Ich mach das gerne, aber ich bin nicht die Zukunft.“

Obwohl aus dem hohen Norden stammend, fühlen sich Teßmers in der Region zu Hause. Seit 1993 haben sie in Neckarhausen ein eigenes Haus, Sohn und Tochter sind ebenso hier verwurzelt wie Enkel Paul, der vor vielen Jahren bei einem Malwettbewerb des „MM“ erfolgreich war und in Kürze am Nationaltheater in Mannheim eine Ausbildung als Bühnenmaler beginnt. Gefeiert wird die Diamantene Hochzeit wegen Corona nur im kleinen Kreis.