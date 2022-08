Vollsperrung für Baustelle

Heddesheim. In der Zeit vom 22. bis zum 30. August ist an der Kreuzung von Unterdorfstraße und Schulstraße in Heddesheim mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Das teilt die Gemeinde mit. Grund dafür ist die Anbindung der neuen Leitung der Schulstraße an den Bestand des Wasserleitungsnetzes. Hierfür wird eine Vollsperrung im Kreuzungsbereich Unterdorfstraße / Schulstraße notwendig. Im genannten Zeitraum wird eine Umleitung über die Beindstraße beziehungsweise Muckensturmer Straße und Ringstraße ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer werden über einen Notweg entlang der Baustelle geleitet. Für Fragen steht das Amt für Bauverwaltung und Tiefbau, Telefon 06203/10 12 83, zur Verfügung. red

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1