Das Gewerbegebiet soll wachsen und das sanierte Hallenbad wieder öffnen; die Schulen werden ans Glasfasernetz angeschlossen und weitere kommunale Dächer zur Stromproduktion genutzt: Bei seiner Neujahrsansprache greift Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler einige wichtige Vorhaben und Themen der nächsten Monate auf.

Der traditionelle Empfang der Gemeinde im Bürgerhaus: In anderen Jahren ist er der erste größere Termin im Kalender vieler Bürger. Doch statt wie sonst vor etwa 400 Besuchern, spricht Kessler dieses Mal vor leeren Rängen. Die aufgezeichnete Rede steht seit Donnerstag online und ist auf der Homepage der Gemeinde (www.heddesheim.de) abrufbar. Auch auf Youtube findet man das von der Mannheimer Agentur Blim produzierte Video.

Die Pandemie bedingt indes nicht nur die besondere Form der Rede, sie prägt naturgemäß auch deren Inhalt. „Corona ist das bestimmende Thema im abgelaufenen Jahr und beeinträchtigt mit seinen Auswirkungen alle Lebensbereiche“, erinnert der Bürgermeister an die vergangenen Monate: an Beschäftigte im Gesundheitswesen „am Limit“, an Gewerbetreibende, Selbstständige sowie Künstler, die in ihrer Arbeit eingeschränkt waren und sind, an Freunde und Familien, die sich nicht sehen können, an den Stillstand des gesellschaftlichen Lebens – und natürlich an die von einer Infektion Betroffenen, von denen es in Heddesheim bis Donnerstag fast 350 gab.

Trotz aller Herausforderungen sei es gelungen, „die von Gemeinderat und Verwaltung gesetzten Ziele abzuarbeiten“, sagt Kessler. Da diese 2020 nicht zuletzt mit besonders vielen Baustellen und gesperrten Straßen verbunden waren, nutzt er die Gelegenheit zum Dank an Anwohner und Geschäftsinhaber für deren „Geduld und Verständnis“.

Während Kesslers Rede werden immer wieder thematisch passende Filmsequenzen eingeblendet, etwa vom Neubaugebiet, wo 2020 der zweite Abschnitt zur Bebauung freigegeben wurde und die Investorensuche sowohl für den Bau von Sozialwohnungen als auch für das Nahversorgungszentrum erfolgreich abgeschlossen wurde. Gezeigt werden auch die Hans-Thoma-Schule, deren Altbestand saniert wird und die – wie die Karl-Drais-Schule – fürs digitale Zeitalter aufgerüstet wurde.

„Haben wieder einiges vor“

Auch die neuen Bushaltestellen oder die Freizeitangebote werden im Video gezeigt, darunter die pandemiebedingt leere Eisbahn, den trotz Corona geöffneten Badesee im Sommer oder das Hallenbad, auf dessen Wiedereröffnung nach der Sanierung Kessler im Frühjahr hofft.

„Ein wirklich umfassendes Investitionsprogramm haben wir also 2020 bewältigt und wir haben das alles nur mit eigenen Mitteln finanziert“, betont er und stellt eine Fortsetzung dieses Kurses in Aussicht: mit Investitionen von über 30 Millionen Euro in den kommenden drei Jahren, ebenfalls ohne Kredite. Unter anderem fließen die Mittel in die weitere digitale Ausstattung der Schulen, den Bau des neuen Sport-Kindergartens und die Ortskernsanierung samt Umbau des Badischen Hofs. Zum Erhalt der „guten wirtschaftlichen Situation“ soll eine Erweiterung des Gewerbegebiets beitragen, kündigt er an. In Sachen Klimaschutz wolle man unter anderem mit dem Ausbau des Wärmenetzes im Sportzentrum und weiteren Solaranlagen vorankommen.

„Sie sehen, wir haben wieder einiges vor. Heddesheim entwickelt sich weiter“, bilanziert Kessler und dankt seinen Mitarbeitenden für ihren Einsatz. Und wo er schon nicht zum Jahresbeginn mit den Bürgern anstoßen kann, hofft er, dies in einigen Monaten wieder tun zu dürfen: „Ich freue mich auf den Sommer, gemeinsam mit Ihnen auf unseren Festen, beim Zusammensitzen draußen, ohne sich Gedanken machen zu müssen, dass man genug Abstand hat, ohne Maske.“

Auf die Frage nach den Kosten der Video-Produktion lässt Kessler ausrichten: „Der Preis war wie das digitale Erlebnis: Nur ein kleiner Teil des üblichen und hoffentlich bald wieder möglichen Neujahrsempfangs.“