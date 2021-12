Der Startschuss zum Rennen um die Nachfolge von Bürgermeister Michael Kessler in Heddesheim ist jetzt auch offiziell gefallen. Nach Veröffentlichung der Stellenausschreibung am Freitag im Staatsanzeiger läuft seit Samstag die Bewerbungsfrist. Alle vier bislang bekannten Kandidaten haben an diesem Tag ihre Bewerbung in den Briefkasten des Rathauses eingeworfen.

Damit ist schon jetzt

...