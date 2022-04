Vielfältige Angebote

Bei der Volkshochschule (VHS) Heddesheim beginnen in Kürze neue Kurse. Daneben hat die VHS Vorträge und Kulturveranstaltungen im Programm. Wer schon immer mal Tai Chi – eine aus China stammende Bewegungskunst – ausprobieren wollte, hat am Donnerstag, 28. April, in einem Schnupperkurs Gelegenheit dazu (Kursnummer 30413). Daneben bietet die vhs auch Kurse für Fortgeschrittene an (30414, 30415).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Mai ist „Stadtradeln“ angesagt. Dazu bietet die VHS am Freitag, 6. Mai, einen Workshop zum Thema Fahrradreparatur an (10315). Diejenigen, die sich mit dem Gedanken tragen, öfter mit dem Rad zur Arbeit zu fahren, erhalten am Montag, 9. Mai alle nötigen Informationen dazu (10312). Am Sonntag, 15. Mai, findet eine Radtour für Familien statt (10120). Für alle, die sich mit Hilfe einer fachlichen Anleitung mit ihrem iPad oder iPhone auseinandersetzen wollen, beginnt am Mittwoch, 11. Mai ein Kurs (50303).

Nach langer Pause gastieren die Spitzklicker am Samstag, 7. Mai um 20 Uhr im Bürgerhaus. Karten für das Programm „Seelenfutter querbeet“ gibt es im Vorverkauf in der VHS (20002). Am Sonntag, 8. Mai, um 18 Uhr ist SWR-Moderator Jürgen Hörig mit seinen Lieblingsliedern in Heddesheim in der Dorfplatzscheune zu Gast. Karten dafür bekommt man in der vhs, beim Bürgerservice und in der Bücherei (20003). Mehr Infos unter Telefon 06203/10 12 67 oder unter volkshochschule@heddesheim.de red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2