Nicht nur Sabine Murza alias Murzarella hat eine tolle Stimme. Vom Metal-Songs über Schlager bis zu Opernarien verleiht die Kleinkünstlerin diese Stimme über ihre „Bauchgesänge“ auch an Kalle, die Kanalratte, Dudu, den verrückten Kakadu und Adelheid, die kapriziöse Buchhalterin. Diese besondere Mischung aus Comedy und Musik, das witzige Wechselspiel zwischen der Musical-, Pop- und Jazz-Sängerin und ihren Handpuppen hat das Publikum im Heddesheimer Bürgersaal begeistert. Am Ende der Puppet-Show mit der Zugabe „Time to say Goodbye“ applaudieren die 95 Murzarella-Fans stehend als Dank für einen vergnüglichen Freitagabend.

„Wir haben Murzarella im SWR-Fernsehen gesehen - und uns sofort Karten für Heddesheim besorgt. Da wussten wir noch gar nicht, wo das liegt“, schwärmt Kirsten Dullinger nach der Show. Sie ist mit ihrem Mann extra aus der Pfalz, aus Weisenheim am Berg angereist. „Wir machen immer wieder so verrückte Sachen,“ gesteht die Lehrerin zwischen zwei Lachern.

Singende Puppen

Viel Spaß und ein bisschen verrückt! Das passt zu den „Bauchgesängen und anderen Ungereimtheiten“ auf der Bühne. Die Dialoge Murzarellas mit ihren Puppen Dudu, Adelheid und Kalle beweisen nicht nur das komödiantische Talent der Künstlerin, sondern auch ihr Können als Bauchrednerin, das ihre Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder in Erstaunen versetzt. Da singt der freche Kakadu mit krächzender Stimme „Alle Vögel sind schon da“ oder „Atemlos“ von Helene Fischer, fühlt sich Dudu bei „My Way“ als Inkarnation von Frank Sinatra. Da singt eine Puppe? Das verblüfft zumindest. Als dann aber Adelheid Mozarts Opern-Arie der „Königin der Nacht“ anstimmt, Kalle den Metal-Hit von AC/DC „Highway to Hell“ oder „We will rock you“ von Queen röhrt, grenzt das schon an stimmliche Zauberei. Dass Sabine Muza auch selbst gesanglich einiges zu bieten hat und als Bauchrednerin nicht nur ihren kleinen Protagonisten glänzen lässt, beweist sie beispielsweise mit „Respect“ von Aretha Franklin im Gesangswettbewerb mit Kakadu Dudu.

Neben all den Songs blitzt in den Dialogen mit den Puppen immer wieder Murzarellas Wortwitz hervor. Besonders gefällt dabei Karlheinz „Kalle“ Koslowski aus Wanne-Eickel, der als Bühnentechniker und Schalke-Fan mit blau-weißem Schal regelrechte Lachsalven im Publikum auslöst. Auch Frau Adelheids Dauer-Flirt mit Stefan im Publikum sorgt für ausgelassene Stimmung im Zuschauerraum - die Buchhalterin ist eben „von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“. Und dass Dudu nach langer Quarantäne endlich aus seiner Kiste darf und mit seinen frechen Sprüchen Murzarella nervt, kommt ebenfalls bestens an im Bürgersaal.

Neues Programm ab März

Das freut auch Bibliotheksleiterin Annette Eyckmann, die mit ihrem Team die Puppet-Show nach Heddesheim geholt hat.

Ab März geht die Truppe mit neuem Programm und einer vierten Puppe auf Tournee, unter anderem steht das Schatzkistl in Mannheim auf dem Plan. „Und wir spielen auch in Dortmund - aber mein Schalke-Schal bleibt“, kündigt Kalle an.