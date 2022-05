Vergabe der Schließfächer

Die Gemeinde Heddesheim vergibt für die Badesaison 2022 wieder Schließfächer für das Unterstellen von Liegestühlen, Sonnenschirmen und Badesachen am Badesee. Wie die Verwaltung informiert, stehen 600 große, mittlere und kleine (für Geldbörsen und Handy) Schließfächer für die Badegäste bereit. Die Mietgebühren belaufen sich für die ganze Saison auf 30 Euro für ein großes, 20 Euro für ein mittleres und 10 Euro für ein kleines Schließfach.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schlüssel für die Fächer können ab Samstag, 14. Mai, 8 Uhr, direkt an der Kasse am Badesee erworben werden. Die Anmietung eines Schließfaches ist nur in Verbindung mit einer Saisonkarte möglich, diese ist daher als Nachweis mitzubringen. Bei Verlust von Schlüsseln für die Saisonschließfächer ist ein Betrag von 50 Euro zu zahlen. Dieser Betrag wird ebenfalls fällig, wenn die Schlüssel zum Saisonende nicht zurückgegeben werden, schreibt die Gemeinde. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2