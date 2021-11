Verfahren am Sühnekreuz

„Das Kreuz auf dem Friedhof“ – Beschreibung der Hintergründe und des Hergangs einer grausigen Mordtat in Heddesheim im Jahre 1854“: So lautet der Titel einer Broschüre von Ortshistoriker Michael Schmidt. Auf dem Friedhof zu Heddesheim steht seit seiner Renovierung 1984 ein Kreuz, um welches sich „vielfältigste Sagen“ ranken. Schmidt hat über dieses Kreuz Aktenmaterial aus dem Landesarchiv Karlsruhe zusammengetragen und so eine unglaubliche Dorfgeschichte aufgedeckt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Aus dem umfangreichen Quellenmaterial hat die IG Kultur ein fiktives Gerichtsverfahren als szenische Lesung konzipiert. Ursprünglich gab es zwei Verfahren, da der Mord auf badischem Gebiet stattfand, der beauftragte Mörder aber aus Viernheim, also Hessen stammte. Insgesamt dauerten die Verfahren über ein Jahr mit über 100 Zeugen – eines in Mannheim, das zweite gegen den eigentlichen Mörder in Darmstadt.

Die szenisch-dokumentarische Lesung findet am Totensonntag, 21. November, um 11 und 14.35 Uhr am Sühnekreuz auf dem Friedhof in Heddesheim statt. Ergänzt wird das dokumentarische Material mit modernen Untersuchungen zu psychologischen Phänomenen wie Habgier und Geiz, sowie einer Abhandlung zu der Situation der Frauen in der Mitte des 19. Jahrhunderts, Argumente, die der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung in den Mund gelegt werden.

Die Lesung findet bei jeder Witterung statt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Auch um Anmeldung unter Telefon 06203/44 07 7 wird gebeten. Spenden sind erwünscht. red

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2