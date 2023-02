Das Marionettentheater Weiss aus Mannheim ist bald in Heddesheim zu Gast und zeigt „Die unordentliche Prinzessin“ für Kinder ab zwei Jahren. Am Mittwoch, 29. März, geht es im Bürgerhaus „Pflug“ um 16 Uhr los (Einlass 15.45 Uhr). Der Eintritt kostet vier Euro für Kinder und sechs Euro für Erwachsene, Karten gibt es in der Gemeindebücherei Heddesheim (Telefon 06203/10 12 39).

Im Stück geht es um eine kleine Prinzessin, die durch ihre Unordentlichkeit ihr Lieblingsspielzeug „den kleinen Bär Brummel“, nicht mehr findet. Mit einem sowohl witzigen aber auch pädagogischen Ansatz soll an die Selbstständigkeit und an das Verantwortungsbewusstsein der Kinder appelliert werden. Ihnen soll vermittelt werden, wie wichtig es ist, im Haushalt mitzuhelfen und ihr eigenes Zimmer aufzuräumen. sko