Einen Baum und zwei Fenster haben unbekannte Vandalen an der evangelischen Kirche in Heddesheim beschädigt. Pfarrer Dierk Rafflewski erstattete bei der Polizei Anzeige, wie er gestern dem „MM“ mitteilte. Ereignet haben müsse sich die Tat zwischen 16 und 20 Uhr am Dienstag im Bereich des öffentlichen Wegs bei Kirche und Gemeindehaus. Die unbekannten Täter rissen dort die Krone einer Kugelsumpfeiche zu einem großen Teil ab und beschädigten zwei bleiverglaste Fenster der denkmalgeschützten Kirche.

„Mehrere Glassegmente sind zerbrochen, die Bleirahmungen zum Teil verbogen“, teilt Rafflewski mit. Die Scherben seien in die Kirche geflogen, allerdings wurden keine Wurfgegenstände gefunden. Vermutlich sei der Schaden durch einen größeren Gegenstand von außen verursacht worden. Zum Tatzeitraum sollen sich drei Jugendliche mit Plastikball in dem Bereich aufgehalten haben.

Den Wert der Kugelsumpfeiche (inklusive Pflanzung) beziffert Rafflewski mit rund 1000 Euro. Bei den Fenstern sei der Schaden schwer zu schätzen. Eine frühere Reparatur eines kleinen Fensters (nach einem Ballwurf) kostete 500 Euro. An dem betroffenen größeren Kirchenfenster dürfte der Schaden jedoch höher liegen, vermutet der Pfarrer und rechnet – „ohne Gewähr“ – mit etwa 1500 Euro Reparaturkosten für die Fenster. „Besonders ärgerlich finde ich die Tatsache, dass es hier erstmals nicht um einen Schaden geht, der aus Versehen entstanden sein könnte“, sagt er: „Sonst wäre es bei einem Schaden geblieben.“ Der oder die Verursacher müssen also absichtlich gehandelt haben.

Man werde nun Verbotsschilder anbringen müssen, um an der Kirche Ballspielen und Skateboardfahren generell zu untersagen, bedauert Rafflewski. Skater hätten zuweilen schon Schäden an den Treppenstufen und Blumenkübeln hinterlassen, erklärt der Pfarrer. agö

