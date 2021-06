Turnier mit Quali für DM

Unter den Reithelmen sind die Backen der Kinder rot vor Aufregung. Zum Abschluss des Pfingstreitkurses beim Heddesheimer Reitverein dürfen die 15 Teilnehmer zeigen, was sie im Laufe der Ferienwoche gelernt haben. Die achtjährige Marta aus Ladenburg lenkt den Kleinen Onkel, ein niedliches Pony mit heller Mähne, durch den Parcours. Sogar ein kleiner Sprung ist aufgebaut. Eine besondere Herausforderung ist das „Schlüsselloch“, in dem das Pony gewendet werden muss. Hier sind Geschicklichkeit und ein gutes Zusammenspiel mit dem Pferd gefragt. Die Kinder meistern alls mit Bravour.

Reitlehrerin Mara Barth ist stolz auf ihre kleinen Schüler, die sie in Kleingruppen zusammen mit der 18-jährigen Emily Gerschtenzweig und der 15-jährigen Nele Klapka vier Tage lang betreuen konnte – dank eines ausgeklügelten Hygienekonzeptes und einer Ausnahmegenehmigung des Ordnungsamtes. Aufgrund der Pandemielage hatten die Ferienkurse an Fasching und Ostern ausfallen müssen.

Vereinschef: „Große Ehre für uns“

Nicht ausfallen soll hingegen das Sommerreitturnier: Der Verein hat sich entschlossen, es von Freitag, 2. Juli, bis Sonntag, 4. Juli, zu veranstalten. Als besonderes Schmankerl richtet der Verein die baden-württembergische Landesqualifikation zur Deutschen Amateurmeisterschaft 2021 in der Dressur aus. Die Anfrage kam Anfang Juni vom Pferdesportverband Baden-Württemberg. „Das ist eine große Ehre für uns“, freut sich Gerhard Berger, Vorsitzender der Heddesheimer Reiter. „Und außerdem ein enormer Vertrauensbeweis der Landeskommission.“ Am ersten Juli-Wochenende werden unter anderem Teilnehmer aus dem Bundes- und Landeskader in Heddesheim erwartet. Berger: „Ein viel beachtetes Turnier mit Berichterstattung auf Landesebene und eine tolle Werbung.“ i.k.