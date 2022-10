Mannheimer Morgen Plus-Artikel Heddesheim Trotz milder Temperaturen - Eisbahn in Heddesheim will am 1. November starten

Die Saison auf der Kunsteisbahn der Gemeinde in Heddesheim soll an Allerheiligen beginnen. Ob das klappt, ist aber unklar. Bürgermeister Weitz erklärt, warum trotz Energiekrise nicht auf die Bahn verzichtet wird